Fahrettin Altun: Türk yargısının içine sızanlarla mücadele edeceğiz

Demokrasi ve adalet ideallerine yönelik açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk yargısının içine sızanlarla mücadele edeceklerini söyledi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bağımsız Türk yargısına yönelik mesajlar verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Altun, demokrasi, insan hakları ve adalet ideallerine dikkat çekti.

Adaletin tesis ve temin edilebilmesi için çalışmadan ziyade ideolojik körlükle yol katetmeye çalışmanın faydası olmayacağına dikkat çeken Altun, örgütsel saiklerle ve vesayet yanlılarıyla da her durumda mücadele edileceğini aktardı.

"TÜRK YARGISININ İÇİNE SIZAN UNSURLARLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Fahrettin Altun, "Demokrasi, insan hakları ve adalet idealleri doğrultusunda, elbette bağımsız Türk yargısı içine sızan, adaletin tesisi ve temini için çalışmak yerine ideolojik körlükle, örgütsel saiklerle ve vesayet hevesiyle hareket eden unsurlarla mücadele edeceğiz. Adalet mülkün temelidir." dedi.