Fahrettin Altun'dan dergi kapaklarına tepki: Türkiye prangalardan kurtuldukça Batı saldırılarını artırıyor

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Seçimlere günler kala Batı kara propagandalarına devam ediyor.

Tüm dünyada yayın yapan ünlü dergiler kapaklarına Türkiye'deki 14 Mayıs seçimlerini taşıdı.

İngiliz merkezli The Economist dergisinin '2023'ün en önemli seçimi. Türkiye ve demokrasinin geleceği' başlıklı haberde, 'Yeni hükümet Batı'yla hasarlı ilişkileri tamir edecek' değerlendirmesi yer aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Ülkemiz prangalardan kurtuldukça Batı merkezli saldırıların şiddetinin arttığını gözlemliyoruz." diyen Altun, şu ifadeleri kullandı:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs seçimleri öncesinde Batı medyasının patolojik hale gelen Türkiye karşıtlığı ve Erdoğan düşmanlığını esefle karşılıyor, milletimizin iradesini hedef alan yayınları şaşkınla izliyoruz.



Ülkemiz prangalardan kurtuldukça Batı merkezli saldırıların şiddetinin arttığını gözlemliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimizin çıkarlarını önceleyip, dayatılanı reddettikçe, tarafsızlık ilkesini hiçe sayarak algı operasyonlarına yöneliyorlar.



Hatırlatmak isteriz.

Safı ve tarafı Türkiye olan milletimiz nerede duracağını çok iyi biliyor. Kirli propaganda yürütenleri, asimetrik psikolojik harekât çabaları içinde olanları yakından tanıyor. Ve milletimiz, iradesini hedef alan manşetleri, kurgulanan oyunları, ilkelerimiz ve değerlerimizin rehberliğinde 14 Mayıs’ta bozmaya hazırlanıyor.



Oyuncuları tanıyan, senaristleri unutmayan ve oyunların farkında olan aziz milletimizin dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında duracağına canı gönülden inanıyoruz.



Türkiye'nin yükselişini durdurmayı hayal edenler var ise onlara bu hayalden vaz geçmelerini tavsiye ediyoruz.



Bu aziz millet Türkiye düşmanlarını sevindirmedi, sevindirmeyecek!