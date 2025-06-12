Haber Merkezi

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN için tarihi bir adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN’ın 48 adedinin Endonezya’ya ihraç edileceğini açıkladı.

Bu gelişme savunma sanayii tarihinin en büyük anlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçerken, tüm dünya da bu anlaşmayı imrenerek ve hayranlıkla takip etti.

FATİH ALTAYLI AK PARTİ'Yİ HEDEF ALDI

Ancak kamuoyunda geçmişte KAAN projesine yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Fatih Altaylı’nın sözleri yeniden tartışma konusu oldu.

Geçmişte Türkiye’nin böyle bir uçağı yapamayacağını savunan Altaylı, bu defa karşı çıktığı KAAN projesini sahiplendi.

İLGİLİ HABER Fatih Altaylı: KAAN meselesiyle benimle dalga geçiyorlar

"KAAN'I AK PARTİ YAPMADI"

Ancak bu projenin, uzun süredir savunma sanayi altyapısına dev yatırımlar yapan AK Parti iktidarı sayesinde yapılmadığını öne sürdü.

Altaylı, KAAN’ın AK Parti’ye mal edilmesine karşı çıkarak, şöyle konuştu:

"KAAN'ı yapan da yapan AK Parti değil. Bu bu ülkenin uzun soluklu bir değeri. TAİ fabrikası (TUSAŞ) ne zaman kurulmuş? Bunu kim projelendirmiş? Bunun altyapısını kim kurmuş? Sanırsın ki Türkiye’nin hiç böyle bir şeyi yoktu da AK Parti geldi, TAİ'yi kurdu, her şeyi yaptı, KAAN’ı üretti. Yahu bu ülke F-16 yaptı kardeşim. F-16’ların bir bölümü Türkiye’de imal edildi.”

İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Endonezya 48 adet KAAN alacak