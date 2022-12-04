Fatih Dönmez, Ceylanpınarlı ailenin evine konuk oldu

Bakan Dönmez, doğalgaz arzı töreni sonrası bir ailenin evine gitti. Dönmez, aileyle gaz ateşinde demlenen çayı içti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gitti.

Bakan Dönmez, Ceylanpınar'a doğalgaz verilmesi dolayısıyla dün düzenlenen törene katıldı.

Bakan Dönmez'in ziyareti

Dönmez, törenin ardından 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Ferhan ve Esmahan Çelik çiftinin evini ziyaret etti. Doğalgaz kullanılan ocakta hazırlanmış çay ile tatlılar ikram edildi.

Çalışmalardan bahseden Dönmez, Şanlıurfa'da Ceylanpınar ve Akçakale ile doğalgaz verilen ilçe sayısının 9'a çıktığını söyledi.

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"Ceylanpınar ve Akçakale'ye doğalgaz vermeye başladık"

Diğer ilçelere yakın zamanda doğalgaz verileceğini belirten Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Ceylanpınar ve Akçakale'ye doğalgaz vermeye başladık. Kalan diğer ilçelere doğalgazın verilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Gazı götürdüğümüz yerler ve şehirlerimiz daha rahat nefes alıyor. Çocuklarımız, gençlerimiz sokağa, caddeye daha rahat çıkıyor, yaşlılarımız öyle. Hava temizliğini siz de hissedeceksiniz."

"Evimizde ilk defa doğalgaz kullanmaya başladık"

Esmahan Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Evimizde ilk defa doğalgaz kullanmaya başladık. Çok mutlu olduk. Bizlere ve ilçemize bu hizmeti sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanımız Fatih Dönmez'e çok teşekkür ediyoruz." dedi.

AA'nın haberine göre, Ferhan Çelik de doğalgaza kavuştukları için çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarette Bakan Dönmez, Çelik ailesine günün anısına hediyeler verdi.