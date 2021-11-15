Fatih Erbakan’dan ittifak açıklaması: Her iki tarafın da dezavantajları var

Fatih Erbakan’dan ittifak açıklaması: Her iki tarafın da dezavantajları var

Kütahya’da ziyaretler gerçekleştiren Fatih Erbakan, “Hangi ittifak içinde yer alacaksınız?” sorusunu, “Her iki tarafın da ciddi dezavantajları var. Kendimiz girmek istiyoruz” diye yanıtladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Kütahya’daki programının ikinci gününde, Saman Pazarı ve Ulu Camii çevresi esnafıyla buluştu.

Erbakan burada, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kendisine, “Hangi ittifak içinde yer alacaksınız?” sorusunun gelmesi üzerine Fatih Erbakan, şu cevabı verdi:

“Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi gibi gözüküyor çünkü her iki tarafın da ciddi dezavantajları var. İnşallah, nasip olursa kendimiz girmeyi istiyoruz. En güzeli bu.

“HALKIMIZIN BİZE SÖYLEDİĞİ DE AYNI ŞEKİLDE”

Halkımızın da genelde bize söylediği de aynı şekilde, 'İki ittifakta da yer almasanız en iyisi olur' diye. Öncelikli tercihimiz bu yönde."





“AÇLIK SINIRININ ALTINDA BİR ASGARİ ÜCRET VAR”

Asgari ücrete yönelik de açıklamalarda bulunan Erbakan, mevcut ücretin Türkiye’ye yakışmadığını belirterek şu sözleri kaydetti:

“Projelerimiz hazır. Önümüzdeki hafta lansmanını yapacağımız, 81 ilimize 634 projemiz var. Bunları gerçekleştirip milletimizi maddi ve manevi sıkıntılardan kurtarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Asgari ücretin durumu maalesef malum. Şu an açlık sınırının altında bir asgari ücret var. Bu tabii Türkiye’ye yakışmıyor. Varlık içinde yokluk çekiyoruz. Bunun düzeltilmesi lazım.





Kaynak ve imkanlar faiz ödemelerine ve maalesef israfa gidiyor. Bundan dolayı da asgari ücretliye, emekliye, EYT'liye, atanamayan öğretmenlere, çiftçiye, esnafa kaynak kalmıyor. Aslında kaynak ve imkan var ama paylaşımda adalet prensibi uygulanmadığı için maalesef kaynaklar bu saydığım 3 kaleme gidiyor; faiz ödemeleri, imtiyazlı holdingler ve israf. Dolayısıyla bunun düzeltilmesi lazım. 'Önce millet' anlayışıyla hareket edecek, paylaşımda adalet prensibini uygulayacak iktidara ihtiyaç var. Bu da ancak Milli Görüş iktidarıdır.

Yeniden Refah Parti'miz inşallah halkımızın desteğiyle en kısa zamanda iktidara gelip adaletsizlikleri ortadan kaldıracak, dar gelirli milyonların alım gücünü artıracak, yüzlerini güldürecek. Parti olarak fakir fukaraya yardım edelim, erzak dağıtalım diye gelmiyoruz, o fakir fukaranın, muhtaç haldeki milyonların alım gücünü, refah seviyesini artırmak için geliyoruz. Bunun örnekleri geçmişimizde var."