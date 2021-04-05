Euro
9.597
0.15%
Dolar
8.1147
-0.46%
Altın
450.69
-0.76%
Borsa
1.442
0.83%
Bitcoin
483.300
0.93%
EXEN Coin
20.40
3.71%
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 6 C
    Fatih sondaj gemisi yeni kuyuları araştırmak için açıldı

    Fatih sondaj gemisi yeni kuyuları araştırmak için açıldı

    Fatih sondaj gemisinin Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusuna doğru yola çıktığı açıklandı.
    • AA
    • 05.04.2021 - 21:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fatih sondaj gemisi, Filyos Limanı'ndan ayrılarak Kuzey Sakarya Sahası'ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1'e doğru yola çıktı.

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

    "HEDEFE ULAŞILMASININ ARDINDAN SONDAJ ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK"

    "Filyos Limanı’ndan ayrılan Fatih sondaj gemisi Kuzey Sakarya Sahası’ndaki yeni arama kuyusu Karadeniz Amasra-1’e doğru ilerliyor. Fatih, hedefe ulaşmasının ardından sondaj çalışmalarına başlayacak."

    405 METREKÜPLÜK DOĞALGAZ KEŞFETTİ

    Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplam 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 olmak üzere iki derin deniz tespit kuyusundaki çalışmalarını tamamlamıştı.

    Fatih sondaj gemisi yeni kuyuları araştırmak için açıldı VİDEO

    Fatih sondaj gemisi yeni kuyuları araştırmak için açıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir