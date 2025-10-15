Fatih Ürek kalp krizi geçirdi: Yoğun bakıma alındı

Ünlü isimden sevenlerini üzen haber...

Renkli sahne şovlarıyla ve sunuculuğuyla da tanınan Fatih Ürek, kalp geçirerek apar topar hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Duran kalbi yeniden çalıştırılan şarkıcının Etiler'de özel bir hastanenin yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

KRİTİK 6 SAAT

Gelen ilk bilgiler arasında ünlü ismin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve önümüzdeki 6 saatin kritik olduğu yer aldı.

MİDE AMELİYATI OLMUŞTU

Şarkıları ve geçirdiği estetik operasyonlarla zaman zaman gündem olan Fatih Ürek, fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı olmuştu.

FATİH ÜREK KİMDİR

3 Nisan 1966'da Erzurum'da doğan Fatih Ürek, şarkıcı, sunucu ve tiyatrocudur.

Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biridir. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçmüştür.

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girmiştir. 20 yaşına kadar tiyatroda çalışmış, Mahir Canova'dan dersler görmüştür.

Sonrasında züccaciyeci ve mobilyacıda çalışmıştır.

SUNUCULUK KARİYERİ

Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşınmış, müzik kariyeri böyle başlamıştır. Hadi Hadi, Sus ve Hayde gibi şarkılarıyla hafızalara kazınmıştır.

Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı.

Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.