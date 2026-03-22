İstanbul'da barajlar kritik eşikten uzaklaşıyor: Doluluk yüzde 49’a çıktı

Yağışlar İstanbul'a yaradı...

İstanbul’da baraj doluluk oranları, yağışların etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 49'A YÜKSELDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) paylaştığı güncel verilere göre, Megakent'in su ihtiyacını karşılayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 49,32 seviyesine ulaştı.

Özellikle kurak geçen kasım ve aralık aylarında kritik seviyelere gerileyen su miktarının, son haftalardaki yağışlarla birlikte toparlanma eğilimine girdiği görüldü.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 89.46 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 28,4 ile Pabuçdere Barajı oldu.

DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da güncel baraj doluluk oranları şöyle:

- Alibey Barajı: Yüzde 39,79

- Büyükçekmece Barajı: Yüzde 35,73

- Darlık Barajı: Yüzde 66,29

- Elmalı Barajı: Yüzde 89,46

- Istrancalar Barajı: Yüzde 67,34

- Kazandere Barajı: Yüzde 54,1

- Pabuçdere Barajı: Yüzde 28,4

- Sazlıdere Barajı: Yüzde 30,74

- Terkos Barajı: Yüzde 32,96

- Ömerli Barajı: Yüzde 71,2