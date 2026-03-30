Fatma Şahin: Gaziantep sıfır atık konusunda dünyada lider 20 şehirden biri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, birçok alanda yenilikçi ve öncü projelerle yerel yönetimler arasından sıyrılarak farklı bir konuma yerleşiyor.

Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde gerçekleştirilen projeler, şehre yeni bir ahenk kazandırıyor.

Üstelik bu projelerin tamamı, çevre dostu şekilde gerçekleştirilerek doğa ile barışık bir çalışma modeli yürütülüyor.

Gaziantep Belediyesi'nin çalışmaları, Türkiye'deki birçok belediye için örnek teşkil ediyor.

"ÖNEMLİ BİR MÜJDE PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü bu yıl 'gıda israfı' teması ile kutlanırken bu anlamlı günde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'nden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sıfır atık çalışmaları kapsamında yaptığı çalışmalarla takdir edilen Emine Erdoğan ile fotoğrafını paylaşan Fatma Şahin, "Dünya Sıfır Atık gününde bir müjde paylaşmak istiyorum." dedi.

SIFIR ATIK KONUSUNDA DÜNYA LİDERİ 20 ŞEHİRDEN BİRİ

Şahin, Gaziantep'in Birleşmiş Milletler tarafından 'Dünyanın 20 Sıfır Atık Lider Şehri' arasına seçilen Türkiye'den tek şehir olduğunu duyurdu.

"ATIĞI SORUN OLMAKTAN ÇIKARIP DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Bu başarının bir tesadüf olmadığını ifade eden Şahin, "Mekanik biyolojik ayrıştırma tesislerimizle şehrin atıkları ekonomiye kazandırıyor, ileri biyolojik su arıtma tesislerimizle suyumuzu koruyor, güneş ve rüzgar enerjisini sisteme dahil ediyor, atık ısıyı kullanarak tarımsal üretim yapıyoruz.

Kısacası, atığı sorun olmaktan çıkarıp değere dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bu konuda yardımları için Emine Erdoğan'a ayrı bir parantez açan Belediye Başkanı, şunları kaydetti:

Bu yolda en büyük ilham kaynaklarımızdan biri olan Sayın Emine Erdoğan’a, ortaya koydukları güçlü vizyon ve destek için şükranlarımı sunuyorum.



Gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için "Sıfır Atık" felsefesiyle çalışmaya devam edeceğiz.

TÜRKİYE MÜCADELESİ İLE ÖRNEK OLUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan ve küresel bir model haline gelen "Sıfır Atık Projesi" ile Türkiye, bu gıda israfı ile yoğun bir mücadele ortaya koyuyor.

'Sıfır Atık Projesi', yerelden küresele uzanan bir başarı hikayesine dönüşerek dünya genelinde birçok ülkeye örnek oluyor.