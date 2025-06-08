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Haber Merkezi

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun bakımda...

Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi, Zeyrek'in kanındaki oksijen seviyesinin düzeldiğini açıklamıştı.

Ancak bugün yeni bir açıklama daha yapıldı.

Başhekim İsmet Topçu yaptığı açıklamada, Zeyrek'in ciddi organ hasar olduğunu söyledi.

"SÜREÇ ZORLU"

Hastane başhekimi Topçu, "Süreç zorlu bir süreç, hasar da büyük." ifadelerini kullandı.

"TEDAVİ DEVAM EDİYOR"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu yaptığı açıklamada, "An itibariyle tüm gayreti gösteriyoruz. En doğru yöntem belirlendi, tedavi devam ediyor. İyi ya da kötü diyemeyiz, dinamik bir süreç." dedi.