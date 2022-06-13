FETÖ'nün itirafçısı örgüte dair bildiklerini anlattı

FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklanan eski kaymakam, itirafçı olmak istediğini belirtti. Yaşanılanları anlatan şahıs, kaymakamları ve mahrem imamları da teşhis edeceğini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün mülkiye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında, eski kaymakam olduğu bilinen C.M. isimli şahsı gözaltına aldı.

C.M., savcılık aşamasında verdiği beyanlarda 'itirafçı' olmak istediğini belirterek, örgüte dair bildiği her şeyi anlattı.

"Şakir isimli kişiyle görüştürdüler"

Örgütle Malatya’da dershaneye giderken tanıştığını söyleyen C.M., “2010 yılında paralel yapıya mensup kişiler, Malatya’da ‘Şakir’ isimli bir kişiyle görüştürdüler. Bu kişi Ankara’dan gelmişti ve beni de KPSS’ye çalışmak için oraya götürdüler.

"Maaşımın yüzde 15'ini kendilerine vermemi istedi"

KPSS’den iyi bir puan aldıktan sonra ‘Kurumların açmış olduğu sınavlara gir’ diyerek meslek yönlendirmesini onlar yaptı. Sınavı kazandıktan sonra Şakir isimli şahıs beni tekrar aradı ve maaşımın yüzde 15’ini kendilerine vermemi istedi.

"Seni takip ediyoruz, attığın her adımdan haberimiz var"

Örgütün toplantılarına katılmayı aksattıktan sonra beni sürekli farklı kişiler aradı. ‘Seni takip ediyoruz haline hareketlerine dikkat et attığın adımdan haberimiz var. Bunları senin iyiliğin için söylüyoruz’ dediler. ‘Seni sahipsiz bırakmayız’ diyerek beni sürekli farklı insanlarla tanıştırdılar.” dedi.

Örgüt mensuplarını teşhis edecek

Darbe girişimi sırasında mesleğini yaptığını ifade eden C.M., etkin soruşturmanın her aşamasında örgüt mensubu olarak bildiği kaymakamları ve mahrem imamları da teşhis edeceğini beyanına ekledi.

Şahıs hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

İtirafçı kaymakam hakkında C.M. hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.