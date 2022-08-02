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    Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 02.08.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 10:23
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Güvenlik güçleri, PKK ve YPG'li teröristlere göz açtırmıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristleri etkisiz hale getirdiğine yönelik yeni bir açıklama yaptı.

    5 terörist etkisiz hale getirildi

    Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 teröristi etkisiz hale getirdiği açıklandı.

    MSB duyurdu

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz sürüyor/sürecek!"

    Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi #1


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