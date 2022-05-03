Fiyatları düşürecek hal düzenlemesi son aşamaya geldi

Üzerinde çalışılan ve son aşamasına gelinen yeni hal düzenlemesi ile hem pahalılık önlenecek hem de üretici korunacak. Rekabeti de artıracak düzenleme ile fahiş artışların önüne geçilecek.

Son dönemde küresel tedarik zincirindeki aksamalar ve enerji krizi kapsamlı bir fiyat artışına neden olmuştu.

İç piyasada ise kur ve fırsatçı aracıların etkisiyle özellikle taze sebze ve meyfe fiyatlarında beklenenin üzerinde artışlar yaşandı.

Bu kapsamda harekete geçen hükümet fiyatların düşürülmesine yönelik çalışmalara başladı.

Üzerinde çalışılan hal yasa teklifinde son aşamaya gelindi.

Teklif ile ilgili belediyeler, sektör temsilcileri başta olmak üzere tüm taraflar ile toplantılar yapıldı.

Öneri ve görüşlerin masaya yatırıldığı toplantılar sonrasında taslak bir metin ortaya çıktı.

Hal sayıları artırılacak

Buna göre; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde tek olan hal sayısı artırılacak.

Bunun için belediyelere arazi dahil pek çok destek verilecek. Böylece tekel kırılıp bir rekabet ortamı oluşacak. Bu da fiyatları aşağı çekecek.

Tekelcilik önlenecek

Mevcut hallerde bazı kişilerin birden fazla yeri bulunuyor. Sektör temsilcileri, bu kişilerin kimseye fırsat vermediğini, adeta bir tür mafya düzeni kurduğunu belirtiyor.

Yeni düzenlemeye göre bunun önüne geçilecek.

Yeni açılacak hallerde bir kişi birden fazla yere sahip olamayacak. Eski hallerde yeri olanlar yeni yerlerde işyeri açamayacak.

Zincir marketler tarladan ürün alamayacak

Hallere ilişkin yeni kurallar belirlenerek, tedarik zincirinin kırılmaması için de tedbirler alınacak. Üretici kooperatiflerine hallerde yer verilecek.

Zincir marketlerin doğrudan tarladan değil, hallerden mal alması sağlanacak. Bu şekilde hem üretici korunacak hem de gıda fiyatları daha uygun hale gelecek.

Üreticilerde vergi muafiyeti

Hallerdeki üreticilerin ürünlerinin satışında bazı muafiyetler ve teşviklerin getirilmesi üzerinde duruluyor. KDV oranlarının düşürülmesi de planlanıyor.

Sıkı denetimle fahiş fiyat artışının önüne geçilecek

Hallerde belediyelerin ağırlığı artacak. Özellikle denetim konusunda yeni tedbirler gündeme gelecek. Sıkı denetimler sayesinde gerek olmadığı halde fahiş fiyat artışı yapılmasının da önüne geçilecek.