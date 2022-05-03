Petrol
107.36
-0.20%
Euro
15.66
0.07%
Dolar
14.90
0.18%
Altın
891.78
0.07%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
584.170
-1.75%
BTXN Coin
17.63
-1.39%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    Fiyatları düşürecek hal düzenlemesi son aşamaya geldi

    Üzerinde çalışılan ve son aşamasına gelinen yeni hal düzenlemesi ile hem pahalılık önlenecek hem de üretici korunacak. Rekabeti de artıracak düzenleme ile fahiş artışların önüne geçilecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fiyatları düşürecek hal düzenlemesi son aşamaya geldi

    Son dönemde küresel tedarik zincirindeki aksamalar ve enerji krizi kapsamlı bir fiyat artışına neden olmuştu.

    İç piyasada ise kur ve fırsatçı aracıların etkisiyle özellikle taze sebze ve meyfe fiyatlarında beklenenin üzerinde artışlar yaşandı.

    Bu kapsamda harekete geçen hükümet fiyatların düşürülmesine yönelik çalışmalara başladı.

    Üzerinde çalışılan hal yasa teklifinde son aşamaya gelindi.

    Teklif ile ilgili belediyeler, sektör temsilcileri başta olmak üzere tüm taraflar ile toplantılar yapıldı.

    Öneri ve görüşlerin masaya yatırıldığı toplantılar sonrasında taslak bir metin ortaya çıktı.

    Hal sayıları artırılacak

    Buna göre; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde tek olan hal sayısı artırılacak.

    Bunun için belediyelere arazi dahil pek çok destek verilecek. Böylece tekel kırılıp bir rekabet ortamı oluşacak. Bu da fiyatları aşağı çekecek.

    Tekelcilik önlenecek

    Mevcut hallerde bazı kişilerin birden fazla yeri bulunuyor. Sektör temsilcileri, bu kişilerin kimseye fırsat vermediğini, adeta bir tür mafya düzeni kurduğunu belirtiyor.

    Yeni düzenlemeye göre bunun önüne geçilecek.

    Yeni açılacak hallerde bir kişi birden fazla yere sahip olamayacak. Eski hallerde yeri olanlar yeni yerlerde işyeri açamayacak.

    Zincir marketler tarladan ürün alamayacak

    Hallere ilişkin yeni kurallar belirlenerek, tedarik zincirinin kırılmaması için de tedbirler alınacak. Üretici kooperatiflerine hallerde yer verilecek.

    Zincir marketlerin doğrudan tarladan değil, hallerden mal alması sağlanacak. Bu şekilde hem üretici korunacak hem de gıda fiyatları daha uygun hale gelecek.

    Üreticilerde vergi muafiyeti

    Hallerdeki üreticilerin ürünlerinin satışında bazı muafiyetler ve teşviklerin getirilmesi üzerinde duruluyor. KDV oranlarının düşürülmesi de planlanıyor.

    Sıkı denetimle fahiş fiyat artışının önüne geçilecek

    Hallerde belediyelerin ağırlığı artacak. Özellikle denetim konusunda yeni tedbirler gündeme gelecek. Sıkı denetimler sayesinde gerek olmadığı halde fahiş fiyat artışı yapılmasının da önüne geçilecek.

    Fiyatları düşürecek hal düzenlemesi son aşamaya geldi #1


    İlginizi Çekebilir

    Diyarbakır’da, ‘Koyunlar’ silahlı suç örgütüne operasyon
    3. Sayfa

    Diyarbakır’da, ‘Koyunlar’ silahlı suç örgütüne operasyon

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuğu aramak için ekipler seferber oldu
    3. Sayfa

    Kars'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuğu aramak için ekipler seferber oldu

    Görüş Bildir