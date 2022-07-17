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    Fuat Oktay ve Mehmet Kasapoğlu rafting yaptı

    Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'e katılan Fuat Oktay ve Mehmet Kasapoğlu, parkurda rafting yapıp açıklamalarda bulundu.
    • 17.07.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 18:08
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    Fuat Oktay ve Mehmet Kasapoğlu rafting yaptı

    Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen 5 ülkeden 38 takım ile çok sayıda sporcunun katıldığı Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'inin startını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

    DHA'nın aktarımına göre, Oktay ve Kasapoğlu, daha sonra parkura çıkıp rafting yaptı. İkili, ardından da açıklamalarda bulundu.

    "4,5 kilometrelik bir rafting alanı mevcut"

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, örnek olacak bir rafting parkuru oluşturulduğunu belirterek, "Orta Anadolu'nun merkezindeki bir yeri turizme açma ve aynı zamanda da uluslararası müsabakaların yapılabildiği bir alan oluşturma arzumuz vardı. Bu anlamda da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve federasyonumuz, bizlere çok ciddi destek verdi. Çekerek Barajı etrafında, belki muhtemel barajlarımızda da örnek olacak şekilde bir rafting parkuru oluşturulmuş durumda. 850 metre uzunluğunda ama doğal uzunluğuna baktığımızda 4,5 kilometrelik bir rafting alanı mevcut" dedi.

    Fuat Oktay ve Mehmet Kasapoğlu rafting yaptı VİDEO

    Fuat Oktay ve Mehmet Kasapoğlu rafting yaptı #1

    "Her alanda iddiamızı taçlandırarak devam ettiriyoruz"

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin her alanda iddiasının olduğunu söyledi.  Kasapoğlu, "Akdeniz Oyunları'nda, geçtiğimiz yıl olimpiyatlarda, her alanda iddiamızı taçlandırarak devam ettiriyoruz. Kış sporları, su sporları, diğer branşlar hem alt yapı hem sporcu envanteri hem lisanslı sporcu sayısı, Türkiye'nin her tarafında büyüyerek, güçlenerek gelişiyor" ifadelerini kullandı.


    Fuat Oktay ve Mehmet Kasapoğlu rafting yaptı #2

    Fuat Oktay ve Mehmet Kasapoğlu rafting yaptı #3

    Fuat Oktay ve Mehmet Kasapoğlu rafting yaptı #4

    Fuat Oktay ve Mehmet Kasapoğlu rafting yaptı #5

    Fuat Oktay ve Mehmet Kasapoğlu rafting yaptı #6

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