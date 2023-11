Futbolda büyük vurgun! Kim banka müdürüne ne kadar kaptırdı? En çok zarar Arda Turan'da

ensonhaber.com

Spor camiasında ses getiren büyük vurgunun başrol kahramanı Seçil Erzan hakkında detaylar ortaya çıkıyor.

Seçil Erzan, 2000 yılında henüz 24 yaşında banka müdürü olarak Tekirdağ Çorlu’da çalışmaya başlamıştı.

2010 yılında başarıları nedeniyle özel bankanın İstanbul Bahçeşehir Şubesi’nin müdürü oldu.

Kendi ifadelerine göre, hapisle bitecek olan süreç burada başladı.

Teyzesinin oğlu 2011 yılında kendisine borsada çok kazanabileceği bir kağıtla ilgili tüyo verince, müşterilerin hesaplarından aldığı parayla yatırım yaptı ancak 3 gün içerisinde 1 milyon TL zarar etmişti.

Kendi işlemleriyle kimseye belli etmeden işlerini çeviriyordu. Yakın çevresinden para toplamaya da başlamıştı.

Yüksek kar

Seçil Erzan, 2011 sonunda bankanın Florya şubesine müdür atandı. Banka 25 Mart 2013’te Galatasaray’la sponsorluk anlaşması yapınca, kulüpteki herkese bu şubede hesap açıldı, kredi kartları dağıtıldı.

Seçil Erzan özel fon vaadiyle topladığı paralara yüksek kar vaat ediyor, yeni gelen kişiden aldığı paraların bir kısmını eski katılımcılara dağıtıyordu. 2020 yılından sonra özel fon müşterileri arasına futbolcular da katıldı.

Artık milyon dolarlar konuşuluyordu. Seçil Erzan parayı kendisine emanet eden kişilere banka kaşeli kağıtları da güvence mektubu olarak veriyordu.

'Ponzi' sistemi kurdu

Seçil Erzan parayı çevirmesi için ‘ponzi’ sistemi kurdu. Ancak yeni müşteri gelmeyince sistem çöktü. Erzan, aldığı paraların kârlarını ödeyememeye başlamıştı. Bu nedenle de bazen telefonlara çıkmıyordu.

Seçil Erzan’ın foyası, 7 Nisan 2023’te ortaya çıktı. Banka yetkilileri adeta şubeye doluştu. Erzan’ın iddiasına göre banka yetkilileri bu olayın ardından kendisini iki gün alıkoyarak yazılı beyan imzalattı.

Seçil Erzan bankaya verdiği 9 Nisan 2023 tarihli beyanında, ‘yüksek getiri vaadiyle topladığı paraları banka dışında aldığını ve borcun kendisine ait olduğunu’ söyledi.

Şikayetler çoğalınca harekete geçildi

Bankanın 9 Nisan’da suç duyurusunda bulunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı talimatı verdi. Seçil Erzan, 11 Nisan 2023’te tutuklandı.

Ardından peş peşe şikayetler yağmaya başladı. Toplamda 29 kişi şikâyetçi olmuştu. Aralarında Türkiye’nin yakından tanıdığı futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı ve eşi Buse Terim Bahçekapılı da vardı.

26 milyon dolarlık vurgun

Fonun isminin ise Fatih Terim Fonu olduğu konuşuldu. Fatih Terim 27 Nisan’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gitti ancak bu ziyaretinin ifade değil bilgi verme amaçlı olduğunu söyledi. BDDK raporuna göre, Erzan’ın işlemleri sonucunda 18 kişi toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırılmıştı.

İddianameyi hazırlayan savcılık ‘nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik’ suçlarından 226 yıl hapis cezası istedi. İddianamede, Erzan’ın dolandırdığı kişilere verdiği banka kaşeli ve imzalı kağıtlar da yer aldı.

"Dolandırılan benim" dedi

Seçil Erzan, geçtiğimiz pazartesi İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Dolandırıcı olmadığını iddia etti ve "Esas dolandırılan benim. Batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım. Herkes kendi rızasıyla veriyordu. Verdiğim sözü tutamadığımda kredi çekip ödüyordum" dedi.

"Kazandırırken Seçil’dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum"

Seçil Erzan futbolcuların nasıl mağdur edildiğini ise şu şekilde ifade etti:

Arda Turan yazışmaları mahkemeye sundu

Erzan’a en fazla para kaptıran isim Arda Turan 14 Nisan ‘da savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Erzan’ın kendisini kandırdığını anlatan Arda Turan

Turan, Erzan’la yaptığı WhatsApp yazışmalarını da delil olarak sundu. Bilirkişinin çözümlediği 12 sayfalık konuşma dökümleri 12 Haziran 2023’te dava dosyasına girdi.

"Karıma ne diyeceğim"

Arda Turan sözde fona yatırdığı para geri ödenmeyince Seçil Erzan’a "Seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım; karıma şimdi ne diyeceğim Seçil" diye mesaj attığı da kayıtlara geçti

Kim ne kadar kaptırdı

İddianameye göre Seçil Erzan’ın dolandırdığı kişiler ve miktarları şöyle:

- Arda Turan: 13 milyon 900 bin dolar

- Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar

- Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar

- Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar

- Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar

- Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar

- Bülent -İnci Çeviker: 2 milyon 198 bin dolar

- Burhan Taşpolat-Evrim Pınar Güzel: 1 milyon 416 bin dolar ve 1 milyon 500 bin TL

- İsmail İbrahim Çağlar: 2 milyon 910 bin dolar

- Musa Mert Çetin: 75 bin dolar

- Ömer Kahraman: 940 bin dolar ve 5 milyon 884 bin TL

- İbrahim Kocabaldır: 140 bin dolar

- Uğur-Nurettin Gözaçan: 500 bin dolar

- Nuray Şengüller: 312 bin dolar

Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki görüşme

Turan’ın savcılığa sunduğu, mahkeme tutanağına giren 10 sayfalık görüşmelerde dikkat çeken ifadeler şu şekilde:

Arda Turan: "Benim saydıklarım dışında ben sana dünya para getirdim. Seçil, bütün servetim sendeydi ya. Kime verdin onları söyle. Nerde benim 7.5 milyon dolarım ? Emre abinin… Ya Seçilciğim 15-20 milyon dolar para. Sana şunu söylüyorum faize mi gitti para?"



Seçil Erzan: "Yok faize gitmedi Arda. Ben onların hepsini tek tek oturup bu akşam çıkaracağım.



Arda Turan: "İnsanlar beni arıyor çok zor durumdayım yani. Toplamda kaç kişi var Seçil tahmin. Biz çünkü bankayla konuşmaya gideceğiz."



Seçil Erzan: "İşte bu akşam şöyle yapacağım Arda, hepsini bu akşam."



Arda Turan: "Ya Seçilciğim bu akşam senin akşamın da bizim de akşamımız uyku uyuyamıyoruz. Gözünü seveyim, bak kızım kalp krizi geçireceğiz."



Arda Turan: "Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı. Paran bitmişken, bizim paralarımızı nasıl böyle veriyorsun. Bunu neden yaptın?



Seçil Erzan: "Hiçbir şey bilmiyorum. Kendime 1 kuruş bir şeyim yok."



Arda Turan: "Ya Seçil darmadağınım biliyorsun. Peki Fatih Hoca kârda mı bu işten?



Seçil Erzan: "Valla Arda bir şey söyleyeceğim. Normal şartlarda hoca kârdaydı yani çünkü hocanın… Sen yalnızsın değil mi?"



Arda Turan: "Yalnızım. Hoca kârdaydı di mi?"



Seçil Erzan: "Hı hı."



Arda Turan: "Ee hocanın da krediler çıkmış. O adamcağız da orada darmadağın."



Arda Turan: "Seçil, benim merak ettiğim sen bu işe niye girdin abi? Bizi niye çektin buraya? Bu fon yalan mıydı her şey? Hayır bir yerde bu paranın bir kısmı battı mı, onu sormaya çalışıyorum. Biz seni arıyoruz anlatmıyorsun. 10 sene yatacağın yerde 5 sene yatarsın."



Arda Turan: "Benim 2 evladımın, çoluğumun çocuğumun rızkını verdim. Hayatımız boyunca çalıştık tırnaklarımızla. Bakıyoruz 100 kişi. Seçil ya sen benim paramı alıp başkasına mı götürdün Seçil ya?"



Seçil Erzan: "Ne bileyim Arda ya. Bilmiyorum inan. Yani arada öyle oldu..."



Seçil Erzan: "Çıkaracağım hepsini. Ya hatırlamıyorum Arda gerçekten şu anda hatırlamıyorum ne olduğunu, kim ne verdiğini. Beynim dondu."



Arda Turan: "Ya Seçilciğim bizim hayatımız bitmiş sen hatırlamıyorum diyorsun. Bu kadar basit mi. Sende hiçbir makul olma, bir utanma hali olmayacak mı?"



Seçil Erzan: "Utanmaz olur muyum. Utancımdan konuşamıyorum zaten."



Arda Turan: "Benim şimdi 20 bin dolar param kaldı. Benim borçlarımı ben saydım. Ne yapacağım...Burada en çok mağdur olan benim."



Seçil Erzan: "Tabii sensin. En çok sen girdin çıktın çünkü."



Arda Turan: "Ya ne istediysen getirdim sana ya..."



Seçil Erzan: "Toplam mağdur edilenlerin parası 20 milyon falan çıkar buradan maksimum."



Arda Turan: "Ha 20 milyon dolara bu konu kapanır mı? O akrabaların falan?"



Seçil Erzan: "Kapanır. Arda rahat kapanır."



Arda Turan: "Bu konu nasıl kapanır biliyor musun. Son adamın bile parasını verip kapanır."



Seçil Erzan: "Bak sen ne güzel söylüyorsun hesabını. Benim faizim böyleydi diyor. Sen faizli bakiyeni söylemiyorsun ki."



Arda Turan: "Yok ne faizi ya. Ya biz anaparadayız. Ya Seçilciğim. Ya bana arsamı sattırdın ya. Seçil ben ne yapacağım. Eşime şimdi ne diyeceğim Seçil?"



Arda Turan: "Emre Belözoğlu, Emre abi ne zorluklarla verdi biliyorsun. Bir lira adamın parası kalmamış koskoca Emre Belözoğlu’nun ya... Sana getiriyor 4 milyon 200 bin dolar para veriyor ya. Adam maaşını bağışlamış depremzedelere....



Arda Turan: Ya senden para istedim Seçil ya. Bana bir 100 bin euro ver de bağış yapayım diye ya. Millet 500 bin lira bağış yaptık diye dalga geçiyor. Sana yalvardım, para ver insanlar zor durumda, deprem bölgesine yardım yapalım diye. Ah be Seçil be..."



Arda Turan: "Seçil seni arıyorum Çorlu’dayım diyorsun. Annen için geçmiş olsun iyi misin diyorum. Meğerse Fatih Hoca'nın yanına gelmişsin ya. Fatih Hoca'nın yanındaymışsın bize yalan söylüyorsun İstanbul’dayken."



Seçil Erzan: "Arda ben o gün gelmiştim hocanın yanına. Sonra Çorlu’ya döndüm. Hoca acil gel demişti."