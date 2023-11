Futbolda dolandırıcılık davası: Arda Turan ile Seçil Erzan'ın görüşmesi ortaya çıktı

ensonhaber.com

Futbol dünyasında şok etkisi yaratan milyon dolarlık dolandırıcılık olayı gündemdeki yerini koruyor...

İstanbul’da Denizbank eski şube müdürü Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın, aralarında futbol dünyasından Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılandıkları dava dün görüldü.

Tutuklu 2 sanık tahliye edildi

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada Seçil E. savunmasını yaptı.

Mahkeme, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün ise tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşma 12 Ocak 2024 tarihine erteledi.

Seçil Erzan'a 13 milyon 900 bin doları elden vererek dolandırılan Arda Turan'ın, Seçil Erzan ile yaptığı son konuşma ise ortaya çıktı.

Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki görüşme

Turan’ın savcılığa sunduğu, mahkeme tutanağına giren 10 sayfalık görüşmelerde dikkat çeken ifadeler şu şekilde:

Arda Turan: "Benim saydıklarım dışında ben sana dünya para getirdim. Seçil, bütün servetim sendeydi ya. Kime verdin onları söyle. Nerde benim 7.5 milyon dolarım ? Emre abinin… Ya Seçil'cim 15-20 milyon dolar para. Sana şunu söylüyorum faize mi gitti para?"



Seçil Erzan: "Yok faize gitmedi Arda. Ben onların hepsini tek tek oturup bu akşam çıkaracağım.



Arda Turan: "İnsanlar beni arıyor çok zor durumdayım yani. Toplamda kaç kişi var Seçil tahmin. Biz çünkü bankayla konuşmaya gideceğiz."



Seçil Erzan: "İşte bu akşam şöyle yapacağım Arda, hepsini bu akşam."



Arda Turan: "Ya Seçilcim bu akşam senin akşamın da bizim de akşamımız uyku uyuyamıyoruz. Gözünü seveyim, bak kızım kalp krizi geçireceğiz."



Arda Turan: "Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı. Paran bitmişken, bizim paralarımızı nasıl böyle veriyorsun. Bunu neden yaptın?



Seçil Erzan: "Hiçbir şey bilmiyorum. Kendime 1 kuruş bir şeyim yok."



Arda Turan: "Ya Seçil darmadağınım biliyorsun. Peki Fatih hoca karda mı bu işten?



Seçil Erzan: "Valla Arda bir şey söyleyeceğim. Normal şartlarda hoca kardaydı yani çünkü hocanın… Sen yalnızsın değil mi?"



Arda Turan: "Yalnızım. Hoca kârdaydı dimi."



Seçil Erzan: "Hı hı."



Arda Turan: "Ee hocanın da krediler çıkmış. O adamcağız da orada darmadağın."



Arda Turan: "Seçil, benim merak ettiğim sen bu işe niye girdin abi? Bizi niye çektin buraya? Bu fon yalan mıydı her şey? Hayır bir yerde bu paranın bir kısmı battı mı, onu sormaya çalışıyorum. Biz seni arıyoruz anlatmıyorsun. 10 sene yatacağın yerde 5 sene yatarsın."



Arda Turan: "Benim 2 evladımın, çoluğumun çocuğumun rızkını verdim. Hayatımız boyunca çalıştık tırnaklarımızla. Bakıyoruz 100 kişi. Seçil ya sen benim paramı alıp başkasına mı götürdün Seçil ya?"



Seçil Erzan: "Ne bileyim Arda ya. Bilmiyorum inan. Yani arada öyle oldu..."



Seçil Erzan: "Çıkaracağım hepsini. Ya hatırlamıyorum Arda gerçekten şu anda hatırlamıyorum ne olduğunu, kim ne verdiğini. Beynim dondu."



Arda Turan: "Ya Seçilcim bizim hayatımız bitmiş sen hatırlamıyorum diyorsun. Bu kadar basit mi. Sende hiçbir makul olma, bir utanma hali olmayacak mı?"



Seçil Erzan: "Utanmaz olur muyum. Utancımdan konuşamıyorum zaten."



Arda Turan: "Benim şimdi 20 bin dolar param kaldı. Benim borçlarımı ben saydım. Ne yapacağım...Burada en çok mağdur olan benim."



Seçil Erzan: "Tabi sensin. En çok sen girdin çıktın çünkü."



Arda Turan: "Ya ne istediysen getirdim sana ya..."



Seçil Erzan: "Toplam mağdur edilenlerin parası yirmi milyon falan çıkar buradan maksimum."



Arda Turan: "Ha 20 milyon dolara bu konu kapanır mı? O akrabaların falan?"



Seçil Erzan: "Kapanır. Arda rahat kapanır."



Arda Turan: "Bu konu nasıl kapanır biliyor musun. Son adamın bile parasını verip kapanır."



Seçil Erzan: "Bak sen ne güzel söylüyorsun hesabını. Benim faizim böyleydi diyor. Sen faizli bakiyeni söylemiyorsun ki."



Arda Turan: "Yok ne faizi ya. Ya biz anaparadayız. Ya Seçilcim. Ya bana arsamı sattırdın ya. Seçil ben ne yapacağım. Eşime şimdi ne diyeceğim Seçil?"



Arda Turan: "Emre Belözoğlu, Emre abi ne zorluklarla verdi biliyorsun Bir lira adamın parası kalmamış koskoca Emre Belözoğlu’nun ya... Sana getiriyor 4 milyon 200 bin dolar para veriyor ya. Adam maaşını bağışlamış depremzedelere....



Arda Turan: Ya senden para istedim Seçil ya. Bana bir yüz bin Euro ver de bağış yapayım diye ya. Millet 500 bin lira bağış yaptık diye dalga geçiyor. Sana yalvardım, para ver insanlar zor durumda, deprem bölgesine yardım yapalım diye. Ah be Seçil be..."



Arda Turan: "Seçil seni arıyorum Çorlu’dayım diyorsun. Annen için geçmiş olsun iyi misin diyorum. Meğerse Fatih hocanın yanına gelmişsin ya. Fatih hocanın yanındaymışsın bize yalan söylüyorsun İstanbul’dayken."



Seçil Erzan: "Arda ben o gün gelmiştim hocanın yanına. Sonra Çorlu’ya döndüm. Hoca acil gel demişti."