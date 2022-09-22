Sörf yapıp mangal yapan sporcunun videosunu gören Belediye Başkanı Fatma Şahin, beğeni toplayan görüntüleri “Rumkale Su Sporları Festivali'ne erkenden gelen bir sporcu mu bu arkadaş” notuyla paylaştı.

Sosyal düzenlediği etkinlikler ve programlar ile belediyecilik örneği oluşturan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Rumkale Su Sporları Festivali’nin beşincisini düzenlemenin heyecanını yaşıyor…

Yavuzeli ilçesindeki tarihi Rumkale´de düzenlenecek olan festival, 25 Eylül Pazar günü saat 09.00’da başlayacak.

Festival dragon bot yarışları, açık su yüzme yarışları, su topu müsabakaları ile heyecanlı anlara sahne olacak.

Festival öncesinde Süleyman Atlı isimli bir sporcu, Fırat Nehri üzerindeki sörfte mangal yaparken bir video çekti.

“Fırat Nehri üzerinde mangal yakmadan gitmek olmaz”

Videosuna “Gaziantep'e gelip Rumkale'de Fırat Nehri’nin üzerinde mangal yakmadan gitmek olmaz.” notunu düşüp Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Başkanı Fatma Şahin’i de etiketleyen Atlı’nın videosu, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Gaziantep'te, Rumkale Su Sporları Festivali öncesi sörfte mangal ViDEO

Fatma Şahin, videoyu beğendi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de videoyu görüp paylaştı. Fatma Şahin videoya, “Fırat Nehri üzerinde düzenlediğimiz Rumkale Su Sporları Festivali'ne erkenden gelen bir sporcu mu bu arkadaş. ” notunu düştü.

Bir yandan sörf, diğer yandan mangal

Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi arasında gösterilen tarihi Rumkale’de Atlı, sörf tahtası üzerine kurulan mangalı yakıp bir yandan yelledi bir yandan da sörf yapmanın keyfini sürdü.

5.'si düzenlenen Rumkale Su Sporları Festivali'nde dragon bot, yüzme yarışı ve su topu müsabakalarının yanı sıra çeşitli gösteri ve şovlar yer alacak.