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    Gazprom’dan Avrupa’yı korkutan reklam: Kış büyük olacak

    Gazprom’dan Avrupa’yı korkutan reklam: Kış büyük olacak

    Doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklayan Rus enerji şirketi Gazprom, yayınladığı videoyla bu kışın Avrupa’da zor geçeceğini öne sürdü.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 10:16
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    Rusya, Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşı 24 Şubat'tan bu yana sürdürüyor.

    Savaşın başlamasıyla birlikte özellikle Avrupa ülkelerinin yaptırımlarıyla hedef haline gelen ülke, elindeki enerji kesintileriyle bu duruma cevap veriyor.

    Ruslar gazı kesti

    Rusya'nın gaz akışını kesmesi sonrası kış aylarını nasıl geçireceğini kara kara düşünen Avrupa, Rus gazına henüz bir alternatif bulamadı.

    Son olarak geçtiğimiz gün Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı.

    Rus enerji devi Gazprom'dan reklam filmi: Ve kış büyük olacak

    Reklam filmiyle gözdağı verildi

    Gazprom bunun üzerine bir reklam filmi çekti.

    Reklam filminde Avrupa için kışın zor geçeceği iması dikkat çekti.

    Ayrıca reklam filminde "Ve kış büyük olacak" sloganı kullanıldı.

    Gazprom’dan Avrupa’yı korkutan reklam: Kış büyük olacak #1

    Gazprom’dan Avrupa’yı korkutan reklam: Kış büyük olacak #2

    Gazprom’dan Avrupa’yı korkutan reklam: Kış büyük olacak #3

    Gazprom’dan Avrupa’yı korkutan reklam: Kış büyük olacak #4

    Gazprom’dan Avrupa’yı korkutan reklam: Kış büyük olacak #5

    Gazprom’dan Avrupa’yı korkutan reklam: Kış büyük olacak #6


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