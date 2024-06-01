Gazze'de ateşkes için Joe Biden'ın 3 aşamalı planı ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 3 aşamalı Gazze'de ateşkes planına göre karşılıklı esirler bırakılacak ve İsrail'in Gezze'den çekilmesiyle birlikte bölgenin yeniden inşası başlayacak.

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ensonhaber.com

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik aylardır devam eden insanlık dışı saldırıları devam ediyor.

Dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşette hayatını kaybeden masum Filistinli sivillerin sayısı 36 bini aştı.

Uluslararası kamuoyunda ateşkes için çaba sürüyor. Dünya genelinde vicdan sahibi herken elinden geldiğince İsrail'in vahşeti durdurmasını istiyor.

Bu kapsamda büyük baskı altında kalan İsrail'in ateşkes şartlarını ABD Başkanı Joe Biden açıkladı.

Biden'dan 3 aşamalı ateşkes planı

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili İsrail'in yeni önerisine dair açıklamalarda bulunan Biden 3 aşamalı bir plan ortaya koydu.

İsrail tüm yerleşim alanlarından çekilecek

Birinci aşama: Biden’ın açıklamasına göre, 6 hafta sürecek ilk aşamada, İsrail güçlerinin Gazze'nin tüm yerleşim alanlarından çekilecek.

Yüzlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında ABD’li esirler de dahil aralarında kadın, yaşlı ve yaralıların da bulunduğu bir dizi esir serbest bırakılacak.

Hayatını kaybeden esirlerin bedenleri ailelerine teslim edilecek. Filistinli siviller kuzey de dahil Gazze'nin dört bir yanındaki evlerine geri dönecek.

Yardımlar Gazze'ye girecek

İnsani yardımlar artacak ve her gün 600 kamyon Gazze'ye girecek. Uluslararası toplum tarafından yüz binlerce çadır dağıtılacak. Tüm bunlar ve daha fazlası hemen başlayacak.

Yaşayan tüm esirler serbest bırakılacak

İkinci aşama: Planın 2. aşamasında ise, İsrailli askerler de dahil yaşayan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail ordusu Gazze Şeridi’nden çekilecek.

Gazze Şeridi'nin yeniden inşası

Üçüncü aşama: Biden'ın açıkladığı planın son aşamada da, “Gazze için geniş kapsamlı yeniden inşa planı” başlatılacak. Enkaza dönen bölge yeniden ihya edilecek.