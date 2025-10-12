Gazze'de ateşkes sonrası eve dönüşler sürüyor: Türkiye hep yanımızda durdu

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sistematik şekilde soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de, ateşkes sağlandı.

2 yılı aşkın süredir devam eden saldırılar nedeniyle büyük bir bölümü yerle bir olan bölgede, sivil halkın umudu yıkılmıyor.

EVLERİNE DÖNÜYORLAR

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından güney bölgelerindeki zorla yerinden edilen Filistinliler, kuzeydeki evlerine dönmek için harekete geçti.

On binlerce Filistinli, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından kuzey Gazze'ye geri dönmeye devam ediyor.

"TÜRKİYE'DEN ALLAH RAZI OLSUN"

"Karışık duygular yaşıyorum. Şükür Gazze sınırına gönderilmedik. Sudan'ın güneyine ya da başka ülkeye bizi göndermek istiyorlardı. Şükür Gazze'ye geri döndük. Gazze'yi kalkındıracağız. Gerekirse yıkılan evimizin önünde çadır kuracağız. Varlığımızı kanıtlayacağız. Bu da en büyük zaferdir bizim için." ifadelerini kullanan Gazzeli, Türkiye'nin destek ve çabalarını dile getirerek "Türkiye yanımızda durdu ve bu savaşı bitirdi. Çabalarından dolayı Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR DÜNDEN BERİ ÇOK MUTLULAR"

Evlerine dönmenin mutluluğunu yaşayan bir Filistinli kadın hislerini, "Çok güzel duygu bu. Çocuklar dünden beri çok mutlular. Çocuklarımız hep korku ve endişe yaşadı. Her yerin yıkılmasına rağmen gidiyoruz ve ruhsal olarak rahatlayacağız." sözleriyle ifade etti.

"ARTIK SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Evlerine kavuşmanın huzurunu yaşadığını belirten başka bir Filistinli ise şu sözleri kullandı.

"Biz artık savaş istemiyoruz. Barış ve güven istiyoruz. Tek temennim evime geri döneyim. Bana bir tek oda yapsınlar yeterlidir."