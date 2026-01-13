Gazze'de bir bebek daha soğuktan öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'de masumlar, bu kez donarak ölüyor...

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası ve insani yardımları engellemesi nedeniyle kış şartlarının ağırlaştığı bölgede can kayıpları artarken, Deyr el-Belah’ta bir yaşındaki bebek dondurucu soğuk sonucu yaşamını yitirdi.

DONARAK CAN VERDİ

Bir yaşındaki bebek Muhammed Besyuni, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen ailesinin kaldığı çadırın soğuk havaya dayanıksız olması sebebiyle donarak hayatını kaybetti.

KÜÇÜK BEDENLER SOĞUĞA DAYANAMIYOR

İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce kişi derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, çadırları kullanılamaz hale getirirken, özellikle küçük bedenler soğuğa dayanamıyor.

YARDIMLAR ENGELLENİYOR

Ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durum gözle görülür şekilde iyileşmedi.

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Abluka ve yardım engelleri devam ettiği sürece, doğal hava koşulları dahi Gazze'de ölümcül bir tehdide dönüşüyor.