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Gazze'de bir bebek daha yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti

İsrail'in ablukaya aldığı Gazze'nin Deyr Belah kentinde, yetersiz beslenme nedeniye bir buçuk yaşındaki Sanaa El Laham yaşamını yitirdi.

AA AA
17.07.2025 12:25

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor...

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda, yaklaşık 60 bin masum Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırıları ve ablukası, kentte insani bir krize neden oldu.

Gazze Şerdi'nde, gıda ve ilaç eksikliği her gün yeni bir can alıyor.

Bu nedenle bir bebek daha yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti.

YAŞAMINI YİTİRDİ 

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde yetersiz beslenme sıkıntısı yaşayan bir buçuk yaşındaki Sanaa El Laham, yaşamını yitirdi.

Sanaa'nın naaşı, cenaze işlemleri için kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

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