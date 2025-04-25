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Gazze'de çocukların yetersiz beslenme vakaları giderek artıyor

Gazze'de çocukların yetersiz beslenme vakaları giderek artıyor İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını insani yardım girişine tamamen kapattığı ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, ilaç ve gıda krizi giderek derinleşiyor. Bu da çocukların hayatlarını kaybetmesine neden oluyor.