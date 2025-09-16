Gazze'de el ele tutuşan çiftin hayatta kalma mücadelesi

İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de masumları öldüren israil, bu sabah saatlerinde işgal planının yeni aşamasını da devreye soktu.

İSRAİL, GAZZE'Yİ İŞGAL EDİYOR

İsrail, Gazze'ye işgal planını devreye sokarak, sabahın erken saatlerinde kara harekatına başladı.

Ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkayan İsrail, masumların üzerine bomba yağdırıyor.

ACI GÖRÜNTÜLER

Soykırımcı İsrail’in saldırılarının ortasında el ele hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli aile, görenlerin yüreğini burktu.

El ele tutuşan çift, İsrail barbarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.