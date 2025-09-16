Abone ol: Google News

Gazze'de el ele tutuşan çiftin hayatta kalma mücadelesi

Gazze'de İsrail'in saldırısı sonrası el ele tutuşarak hayatta kalma mücadelesi veren çiftin o anları, bölgedeki durumu gözler önüne serdi.

Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.09.2025 11:30

İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. 

Gazze'de masumları öldüren israil, bu sabah saatlerinde işgal planının yeni aşamasını da devreye soktu. 

İSRAİL, GAZZE'Yİ İŞGAL EDİYOR

İsrail, Gazze'ye işgal planını devreye sokarak, sabahın erken saatlerinde kara harekatına başladı. 

Ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkayan İsrail, masumların üzerine bomba yağdırıyor.

ACI GÖRÜNTÜLER

Soykırımcı İsrail’in saldırılarının ortasında el ele hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli aile, görenlerin yüreğini burktu.

El ele tutuşan çift, İsrail barbarlığını bir kez daha gözler önüne serdi. 

