Kayseri'de FETÖ operasyonu: 54 şüpheli tutuklandı

Yurt genelinde terörle mücadele aralıksız devam ediyor.

Vatadaşın huzuru ve güvenliği için çalışan emniyet ekipleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

8 AYLIK TAKİP SONUÇ VERDİ

Kayseri'de FETÖ Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 8 aylık teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin'de tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

144 ekip, 676 personel ve özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; 70 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

OPERASYONDA ÇEŞİTLİ MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon süresince; gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet fişek ve çeşitli miktarlarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

54 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 54’ü tutuklandı.

16 şahıs hakkında da adli kontrol kararı verildi.