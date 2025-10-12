Gazze’ye insani yardım tırları, Refah Sınır Kapısı'nda

Mısır’dan Gazze’ye insani yardım taşıyan tırlar, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Refah Sınır Kapısı’ndan geçiş yapmaya başladı. Uzun süredir kapalı olan sınır hattında yardımların yeniden ulaştırılması, bölge halkı için umut yarattı.

WFP YARDIM KONVOYU YOLA ÇIKTI

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’na (WFP) ait yardım kamyonları da Han Yunus kent merkezinden Kerem Şalom Sınır Kapısı’na doğru hareket etti. Kamyonlarda, Gazze halkına dağıtılacak yeni gıda yardımları bulunuyor.

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Ateşkesin ardından Gazze Şeridi’nde insani yardım faaliyetleri hız kazandı. Bölgeye giriş yapan yardım tırları, temel gıda ve ihtiyaç malzemelerini taşırken, yardımların dağıtımı konusunda koordinasyonun sürdüğü bildirildi.

"YARDIMLAR HENÜZ ULAŞTIRILMADI"

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, dün yaptıkları açıklamada, Kerem Şalom kapısı üzerinden çok sayıda yardım tırının bölgeye giriş yaptığını ancak bu yardımların hâlâ İsrail ordusunun kontrolü altında olduğunu belirtti. Yardımların, Filistinli yardım kuruluşlarına teslim edilmesi için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.