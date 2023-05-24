Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'ın açıklamasına tepki: Günün şakasını yapmış Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'na desteği öncesi göçmenlere yönelik, 'İçişleri Bakanı olarak yollayacağım' ifadesine Gelecek Partisi'nden tepki geldi. CHP listelerinden milletvekili seçilen Gelecek Partili Selim Temurci, "Kazanmak için her yol mübah değildir" dedi.

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Türkiye, 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına giderken siyasetin gündemi baş döndürmeye devam ediyor.

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteği sonrası gözler, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine çevrildi.

İki lider, yapılan son görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu.

Özdağ'ın paylaşımı Millet İttifakı'nı gerdi

Kararın açıklanmasından kısa bir süre önce ise Özdağ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine İçişleri Bakanlığı'nı vadettiği Özdağ, CHP Gençlik Kolları'nın yaptığı paylaşımı alıntıladı.

Özdağ, göçmen meselesiyle ilgili paylaşımında, "Ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım." vurgusu yaptı.

"Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir"

Paylaşıma tepki ise Millet İttifakı'nın ortaklarından Gelecek Partisi'nden geldi.

CHP listelerinden İstanbul 1. Bölge 10. sıradan milletvekili seçilen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Ümit Özdağ'ın sözlerini eleştirdi.

Ümit Özdağ'ın günün şakasını yaptığını söyleyen Temurci, "Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir." dedi.

"Kazanmak için her yol mübah değildir"

Temurci ayrıca, "Kazanmak için her yol mübah değildir." ifadesiyle de dikkat çekti.

Temurci şu ifadeleri kullandı: