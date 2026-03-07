Murat Kurum paylaştı: Hatay, deprem sonrası dirilişini Ramazan'la taçlandırdı

Hataylı vatandaşlar, devlet-millet dayanışmasıyla yeniden ayağa kalkan kentlerinde Ramazan'ın bereketini yaşıyor.

Yeniden dirilişin sembolü Hatay, eski Ramazanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"HATAY O ESKİ RAMAZANLARINA KAVUŞTU"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkıma uğrattığı kentin, Ramazan ayına eski canlılığıyla kavuştuğunu vurguladı.

Bakan Kurum, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden dirilişin şehri Hatay'ımız şükürler olsun yeniden o eski Ramazanlarına kavuştu" dedi.

"YENİDEN DİRİLİŞ BİR ŞEHİR OLSAYDI, HATAY OLURDU"

Görüntülere, Antakya'nın yeniden inşa edilen sokakları, özellikle depremde yerle bir olan Kemalpaşa Caddesi'ndeki iftar hazırlıkları, aydınlatılmış camiler ve vatandaşların Ramazan coşkusu yansıdı.

Hatay'da düzenlenen iftar programına katılarak depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, "Yeniden diriliş kavramı bir şehir olsaydı o şehrin adı Hatay olurdu" ifadesini kullandı.

Kurum, iftar sonrası ise depremde hasar gören ve yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camii'nde namaz kıldı.

DEPREM SONRASI HATAY'DA YENİDEN İNŞA SÜRECİ

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 2023 depremlerinde Hatay, en ağır hasarı gören illerden biriydi.

Deprem bölgesinde bugüne kadar 455 bin afet konutu tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Hatay'da ise yerinde dönüşüm projeleri, sosyal konutlar ve altyapı çalışmaları hızla ilerliyor.

'EV SAHİBİ TÜRKİYE VİZYONU

Bakan Kurum, Hatay ziyaretinde 'Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Deprem bölgesinde toplam 500 bin sosyal konut hedefiyle kura çekimleri devam ediyor.

Hatay'da Kemalpaşa Caddesi gibi sembolik alanların yeniden hayat bulması, vatandaşların Ramazan'ı eski gelenekleriyle karşılamasını sağladı.