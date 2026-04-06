Giresun'da CHP'li başkanın tacizini ifşa eden ve hayatını kaybeden kızın ailesi konuştu

Giresun’un Görele ilçesinde, CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiğine yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye yaşananları konuşurken 16 yaşındaki Elif Tuana Torun, şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kızının hayatını kaybetmesiyle ilgili baba Ahmet Torun’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Ahmet Torun, şikayet sürecinin ardından bazı kişilerin devreye girdiğini öne sürerek, şunları söyledi:

"CHP MİLLETVEKİLİ ELVAN IŞIK ŞİKAYETİ GERİ ALIN DEDİ"

"Şikayet dilekçemizi verdikten sonra sanığın yakınları ya da tanıdıkları olduğunu düşündüğümüz kişiler, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ile iletişime geçti.

Daha sonra kendisi sürece dahil oldu. Bize gelerek şikayetimizi geri çekmemizi istedi ancak bunu kabul etmedik. Biz başından beri geri adım atmayı hiç düşünmedik."

"TEK DERDİMİZ ADALETTİ"

Yargılama sürecinde yaşananlara da değinen Torun, "İlk aksamada tutuksuz yargılanma ara kararı verildiğinde adliye koridorlarında sanki beraat etmiş gibi davranılması bizi ayrıca incitti.

Bizim tek derdimiz adaletti. Ancak bu süreçte hem psikolojik hem de sosyal anlamda ciddi şekilde yıpratıldık. Özellikle hissedilen siyasi baskı ve dosyayı kapatma çabaları bizi derinden üzdü." ifadelerini kullandı.

"BİZİ BU YOLDAN DÖNDÜREMEZLER"

Süreç boyunca bazı siyasi isimlerin sessiz kaldığını savunan Torun, şu soruları yöneltti:

"Bugün ‘hak, hukuk, adalet’ diyen Elvan Işık Gezmiş ve Dr. Şenyürek bu olaylar yaşanırken neredeydi? Bu soruların cevabını istiyorum. Daha sonra cenazeye katılmak gibi bir talepleri olduğunda da bunu nasıl kabul edebilirdik?"

Aile olarak adalet beklentisiyle hareket ettiklerini vurgulayan Torun, "Biz bu yola çıkarken adalete güvendik, güvenmeye de devam etmek istiyoruz.

Ancak bu süreçte yanımızda olması gerekenlerin ya sessiz kalması ya da farklı bir tutum sergilemesi bizi derinden yaraladı. Kimse bizi bu davadan döndüremez, sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

"BU SÜREÇTE YALNIZ KALDIK"

Kızına yönelik daha önce de saldırı girişimlerinin olduğunu ileri süren Torun, süreç içerisinde sosyal medya üzerinden aileye yönelik tehdit ve şantaj içerikli paylaşımlar yapıldığını iddia etti.

"Fake hesaplar üzerinden eşime, bana ve aileme yönelik cinsel içerikli görüntüler paylaşıldı. Bu süreçte yalnız bırakıldık, kimse yanımızda olmadı." diye konuştu.

"HİÇBİR MAKAM ADALETİN ÖNÜNE GEÇEMEZ"

Aile olarak hiçbir maddi taleplerinin olmadığını özellikle vurgulayan Ahmet Torun, "Bizim tek derdimiz adalet. Ancak süreç boyunca siyasi baskı ve dosyayı kapatma çabalarıyla karşı karşıya kaldık. Buna rağmen mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kızının ölümünü "şüpheli" olarak nitelendiren Torun, olayın aydınlatılması için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Hiçbir siyasi güç ya da makam adaletin önüne geçmemeli. Biz sadece suçluların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz." dedi.