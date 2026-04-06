Deprem bölgesinde çarpıcı anket: AK Parti'ye güven arttı

Türkiye siyasetinde gündem yoğun.

Sık sık yapılan anketlerle seçmenin nabzı tutuluyor.

Betimar ise deprem bölgesinde yeni bir çalışma yaptı.

Asrın Felaketi’nden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da yapılan anket çalışmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.

MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 80

Bölgede 455 bin konut ve iş yerini tamamlanması, depremzedelerin yeni yuvalarına kavuşmasına yönelik memnuniyetler soruldu.

Ankette memnuniyet oranı yüzde 80 çıkarken yüzde 19’luk kesim, çalışmaları yetersiz buldu.

DEPREMZEDELER ÖDEME PLANINDAN MEMNUN

Anket katılımcılarına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve muhalefetin sık sık eleştirdiği konutların ödeme planı da soruldu.

Ankete göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, anahtar teslimden 2 yıl sonra başlayan, 18 yıla yayılan 8 bin 750 TL taksit tutarından ve peşin ödeme için 484 bin TL'den oluşan ödeme planı, vatandaşların yüzde 73’ünü memnun etti.

Buna karşın ankete katılan yüzde 14’lük kesim ise “kısmen memnunum” dedi.

CHP’NİN 'ÇÖP KUTUSU’ SÖYLEMİ VATANDAŞI ETKİLEMEDİ

Ankette katılımcılara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesindeki ziyaretinde desteklerini anlatırken “Kilit taşı, çöp kutusu gönderdik” söylemi soruldu.

Depremzedelerin yüzde 58’i, bu icraatları yetersiz bulduğunu söyledi.

AK PARTİ’NİN OYLARI BÖLGEDE YÜZDE 7 ARTTI

Ankette, tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği’nin oy verme eğilimini nasıl etkilediği de ortaya çıktı.

Ankete göre, son seçimlerde başka bir partiye oy verdiğini söyleyen yüzde 7'lik kesim, deprem konutları projesi sonrası AK Parti’ye oy vereceğini belirtti.

Yani Asrın İnşa Seferberliği ile 455 bin konutun 2 yıl içinde tamamlanması, AK Parti’nin oylarını bölgede yüzde 7 artırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 49.5

Ankette “Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusuna yüzde 49,5 Recep Tayyip Erdoğan derken, yüzde 33 muhalefetin adayı açıklaması yaptı.