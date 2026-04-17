Gülistan Doku soruşturması: Hastane kayıtları silindi

Gülistan Doku soruşturması gittikçe derinleşiyor.

2020 yılında Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti.

700 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ, DOSYAYA GİRDİ

Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı.

Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi.

13 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL

Dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Ertok, ‘Delilleri yok etme’ suçundan, daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönemde İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı ise ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

HASTANE DETAYI

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce hastaneye gittiği belirlendi.

HASTANE KAYITLARI SİLİNDİ

Başsavcılık; gizli tanığın iddiasına göre Doku'nun uyuşturucu madde etkisindeyken cinsel istismara uğradığı, hastane başvuru kaydının polnet ekranında görüldüğü halde hastane kayıtlarında çıkmadığını belirledi.

Yapılan araştırmalar sonucu o döneme ait tüm hastane kayıtlarının silindiği ortaya çıktı