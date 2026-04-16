Gülistan Doku soruşturmasında şüpheliler adliyede

Türkiye'nin gözü Tunceli'de...

Tunceli'de yaşayan Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamıyor.

Doku soruşturması tam kapanmışken yeni ve kritik detaylar yaşandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti.

700 SAATLİK GÖRÜNTÜ DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmada Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı.

Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu, 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DÖNEMİN VALİSİNİN OĞLU DA GÖZALTINDA

Aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel A. ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M.T.S.'nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunulacağı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.