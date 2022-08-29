Hakkında ev hapsi ile şartlı tahliye kararı verilen Gülşen, cezaevinden çıktı. Şarkıcının bitkin hali gözlerden kaçmadı.

Nisan ayındaki konserinde imam hatiplileri hedef alan sözleri sonucunda tutuklanan şarkıcı Gülşen, cezaevinde geçirdiği 4. günde tahliye oldu.

Avukatlarının tutukluluğa itirazı kabul edilirken, şarkıcı hakkında ev hapsi ile şartlı tahliye kararı verildi.

Cezaevinden çıktı

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde hareketlilik oluşurken, Gülşen çıkış yaptı. Özel bir araca binen Gülşen evine doğru hareket etti.

Bitkin hali gözlerden kaçmadı

Günlerdir tek kişilik koğuşta bulunan Gülşen'in bitkin halde olduğu görüldü.

Şarkıcı, tahliyesi sonrasında herhangi bir açıklama yapmazken avukat Emek Emre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda basın mensuplarına konuştu.

Gülşen cezevinden çıkış yaptı ViDEO

"Usulsüzlükler o andan itibaren başlamıştı"

Avukat Emre, "Tahliye hususunda çok mutluyuz. Geçen hafta perşembeden beri üzüntülü ve endişe edici bir süreç yaşadık. 25 Ağustos Perşembe sabahı emniyet güçleri, adli kolluk müvekkilin evine gidip 'İfadeye çağrılıyorsunuz, bizimle gelmeniz lazım' demek akabinde esasen usulsüzlükler o andan itibaren başlamıştı." dedi.

"Suçüstü hali ihtiva etmediği ortada"

Emre gözaltı süreciyle ilgili ise, "Nisan ayında sarf edildiği iddia edilen çok rahatsız edici sözler var. Fakat bunun 25 Ağustos tarihinde bir suçüstü hali ihtiva etmediği çok ortada. O yüzden müvekkilin ifadeye alınış noktasında usulsüzlükler ve hukuksuzluklar baş göstermişti." diye konuştu.

Ev hapsi için itiraz edilecek

Avukat Emek Emre, ev hapsi ile ilgili ise "Yine kişinin seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir maddedir. Tutuklamanın kaldırıldığı mahkemenin gerekçesinde, müvekkil Gülşen'in 'kaçma şüphesi olmadığı ve delil karartma durumunun mümkün olamayacağı' belirtilmişken buna rağmen bir ev hapsi uygulanması da bizim açımızdan hukukla çok bağdaşmamaktadır. Ev hapsi kararına yönelik de sulh ceza hakimliğine, bu kararın yeniden değerlendirilmesi, eğer mümkünse kaldırılması yönünde taleplerimiz olacak." şeklinde konuştu.