Gümüşhane’de 'süper meyve' aronya yüksek verime ulaştı

Anavatanı Kuzey Amerika olan, içerdiği yüksek antioksidan, mineral ve vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen aronya, Gümüşhane’nin iklimi ve toprak yapısıyla birlikte hem kalitesini hem de verimini artırdı.

Kızılderililerin şifa amacıyla tükettiği aronya, bölgede ekonomik değeri yüksek alternatif ürünler arasında yerini aldı.

ÜRETİM SÜRÜYOR

Kürtün ilçesi Çayırçukur köyünde 3 yıl önce 400 metrekarelik alanda deneme amaçlı aronya ekimi yapan çiftçi Ethem Çiftçi, önceki yıllarda 150 kilogram ürün aldığı bahçesinden bu yıl 700-800 kilogram civarında ürün beklediklerini söyledi.

Öte yandan Kürtün ilçesinde 80 dönümlük alanda 70’in üzerinde üretici de aronya üretimine başladı.

"VERİMİMİZ ÖNCEKİ YILLARA GÖRE ARTTI"

Aronya meyvesinin yıllar geçtikçe daha yüksek verime ulaşan bir meyve olduğunu söyleyen Ethem Çiftçi, "3 sene önce yüzde 70 hibeli yüzde 30’u çiftçi destekli olarak aronya fidanını deneme amaçlı alarak buraya diktik. Daha çok ilgi ve bakım isteyen bir meyve ve bu sene 3. senem. Geçen sene 400 metrekare bir alandan 150 kilogram aronya meyvesi aldım. Bu sene ise yine aynı alandan 700-800 kilogram civarında bir verim bekliyorum. Aronya meyvesi antioksidan değeri yüksek kolesterol, kalp, kanser gibi hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Doktorlar kan sulandırıcı özelliği olduğundan dolayı daha dikkatli kullanılması ve doktora sorularak kullanılması gerektiğini tavsiye ediyorlar." dedi.

"KARADENİZ BÖLGESİ’NDEKİ EN İYİ VERİME VE KALİTEYE KÜRTÜN’DE ULAŞTIK"

Kürtün ilçesinde yetiştirilen aronya meyvesinin bölgedeki diğer ürünlere göre daha kaliteli ve veriminin yüksek olduğunu ifade eden Kürtün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Recep Yasin Sarı, şöyle devam etti: