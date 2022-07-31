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    Güneydoğu Anadolu'da bunaltıcı sıcaklar etkili oldu

    Yurt genelinde etkisini gösteren "eyyam-ı bahur" sıcaklarının en yoğun şekilde hissedildiği Gaziantep ve Şanlıurfa'da yüksek nem oranı nedeniyle hava sıcaklığı daha yoğun hissediliyor.
    • 31.07.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 16:37
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    Güneydoğu Anadolu'da bunaltıcı sıcaklar etkili oldu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya başladı.

    Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan "eyyam-ı bahur" sıcaklarının en yoğun şekilde hissedildiği Gaziantep ve Şanlıurfa'da hava şartları hayatı olumsuz etkiliyor.

    Termometreler 40 derecenin üzerine çıktı

    Gaziantep'te termometreler 40'ı gösterirken, Şanlıurfa'da ise 41 derece olarak ölçüldü.

    Yüksek nem oranı nedeniyle bölge vatandaşları hava sıcaklığını daha fazla hissetmeye başladı.

    Güneydoğu Anadolu'da bunaltıcı sıcaklar etkili oldu VİDEO

    Güneydoğu Anadolu da bunaltıcı sıcaklar etkili oldu #1

    Gölgelik alanlara yöneldiler

    Sıcaktan bunalanlar, gölgelik alan, park ve bahçelerde zaman geçirerek sıcaklığın etkisini bir nebze olsun azaltmaya çalıştı.

    Güneydoğu Anadolu da bunaltıcı sıcaklar etkili oldu #2

    Sıcak çarpması uyarısı yapıldı

    AA'nın aktarımına göre; Uzmanlar özellikle Güneydoğu Bölgesi için sıcak çarpması uyarısı yaparak, güneş altında fazla durulmaması ve mümkün olduğunca serin saatlerde dışarı çıkılması önerisinde bulundu.

    Güneydoğu Anadolu da bunaltıcı sıcaklar etkili oldu #3

    Güneydoğu Anadolu da bunaltıcı sıcaklar etkili oldu #4


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