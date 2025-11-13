Gürcistan'da düşen uçakta kahreden tesadüf: Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.

Uçağın düşmesi sonucu 20 asker şehit düştü.

BURSA'YA ŞEHADET ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan 20 askeri personelin içerisinde yer alan Bursalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın şehadet haberinin ateşi, Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi'ndeki baba ocağına düştü.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, köyde büyük bir hüzün hakim oldu.

ÇOCUKLUK ARKADAŞINI PAYLAŞTI SAATLER SONRA ŞEHADET HABERİ GELDİ

Şehit Ramazan Yağız'ın, 9 Kasım 2025 tarihinde, yine aynı köyden arkadaşı 3 yıl önce şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'i sosyal medya hesabında "Şehadetinin sene-i devriyesinde mekanın cennet olsun yiğidim" yazarak andığı, paylaşımından sadece birkaç saat sonra kendisinin şehit düştüğü öğrenildi.

Köylüler, iki kahramanın aynı gün, üç yıl arayla şehadet şerbetini içmesinin kaderin acı bir tesadüfü olduğunu söyledi.

"ŞEHİDİMİZİN EMANETİNE BİZ SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Şehit Ramazan'ın babasını 1991 yılında kaybettiğini ve babasız büyüdüğünü belirten Çatalsöğüt Mahalle Muhtarı Adnan Çakmak, gözyaşlarına hakim olamayarak şu sözleri kullandı:

Maalesef yine 11'inci ayın 11'inde 3 yıl sonra bir şehidimiz daha oldu. Çok üzgünüz, kardeşimiz yetim büyüdü. Allah ahiretini güzel etsin. Kendisi sevecen, insan sevdalısı, vatan sevdalısıydı. Fırsat buldukça buralara gelirdi. Zaten babasının mezarı da burada.



Fazla izni olmuyordu ama olduğunda da buraya gelirdi. Uçağa binmeden, 3 yıl önce yine köyümüzün evladı Emre Sevinç'in Pençe Kilit Harekatı'nda şehadetinin sene devriyesinde anmak için paylaşım yapmıştı.



Saatler sonra onun da uçak kazasında şehit olduğunu duyduk. Çok üzüldük, kelimeler boğazımda düğümleniyor. Evli iki çocuk babasıydı. Bundan sonra biz emanetlerine sahip çıkacağız. Köyümüzü bayraklarla donattık. İnşallah onu burada güzel bir şekilde uğurlayacağız.

"ŞEHİDİMİZİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI, 3-4 SAAT SONRA KENDİ ŞEHADET HABERİ GELDİ"

Şehit Ramazan Yağız'ın akrabası olan ve aynı zamanda Engürek Köyü Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Recep Kocabaş ise şunları söyledi: