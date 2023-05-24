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Türkiye 4 gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura gidiyor.

28 Mayıs'taki seçim öncesi, ilk turda ATA İttifakı'nın adayı olarak 5,17 oy alan Sinan Oğan, ikinci turda kimi destekleyeceğini açıkladı.

Oğan, tercihini Cumhur İttifakı Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

Bu gelişmelerin 28 Mayıs'ta yapılacak seçimi nasıl etkileyeceği ise merak konusu..

Ensonhaber.com'un YouTube yayınında Gündem Özel programına katılan kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman yaptıkları son araştırmaları canlı yayında açıkladı.

"Ata İttifakı'nın yüzde 60'ı Sayın Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor" diyen Duman, 14 Mayıs'ta Erdoğan'a oy veren seçmenlerin yüzde 99'unun yine oy vereceğini belirtti.

Gürkan Duman şu ifadeleri kullandı:

Bizim yaptığımız anketler şunu söylüyor, onların kaybetmiş bir seçmen kitlesi var. Onlar da zaten ya sandığa gitmeyecek, kararsız kalırsa da Erdoğan'a oy kullanacağını düşünüyorum.



Karşı tarafın zaten yapabilecek bir şeyi kalmadı. En son bir tane suçlu bulundu. Geçen hafta suçlu depremzedelerimizdi maalesef, bu hafta da milliyetçileri yanına çekmek için Suriyeliler oldu.



Yaptığımız son analizlere göre tabii bunu yüzde yüz açık söylemiyorum ama elimizdeki veriler noktasında Sayın Erdoğan'ın yüzde 54 civarında oy potansiyeli olduğunu görüyoruz. Üzerinde oran bekleyebiliriz ama altına ineceğini düşünmüyoruz.