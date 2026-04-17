Hakan Fidan, Ahmed Şara ile Antalya'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Antalya'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldiği bildirildi.
Türkiye, dev bir diplomasi buluşmasına ev sahipliği yapıyor...
17-19 Nisan'da "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenecek 5. Antalya Diplomasi Forumu'nda dünya ve hükümet liderleri bir araya gelecek.
Bu kapsamda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da Türkiye'ye geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından Antalya'da kabul edildi.
