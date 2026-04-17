Resmi Gazete’de yayımlandı: Bedelli askerlik ücreti arttı

Bedelli askerlikte ücret değişti.

TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmek için geçtiğimiz günlerde toplandı.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif, Kurul'da kabul edildi.

Kabul edilen teklif kapsamında da bedelli askerlik ücreti artırıldı.

Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU

Meclis Genel Kurulu'nda nisan ayı başında kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle birlikte bedelli askerlik ücreti, 335 bin liradan 417 bin liraya yükseldi.

ABDULLAH GÜLER AÇIKLAMIŞTI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun kapsamında bedelli askerlik ücretinin 417 bin liraya yükseleceğini ve buradaki kaynağın savunma sanayiine aktarılacağının bilgisini vermişti.

Böylece 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik bedeli, yüzde 25,2 artışla 417 bin TL'ye yükseltildi.

"KAYNAK SAVUNMA SANAYİİNE AKTARILACAK"

Abdullah Güler, konuyla ilgili, "Bedelli askerlik gösterge rakamını 240 binden, 300 bine çıkartıyoruz. Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayiine aktarılacak." ifadelerini kullanmıştı.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, defterdarlıklar veya mal müdürlüklerine T.C. kimlik numarası beyan ederek yatırabilecekler.

Askeralma Kanunu ve Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince, bedelli askerlik ücreti için taksit imkânı bulunmuyor. Yoklama kaçağı veya bakaya olan yükümlüler, ek bedeli de başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ödemek zorunda.

Başvuru işlemlerini tamamlayan yükümlüler, celp ve sevk tarihlerini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden öğrenebilecek.