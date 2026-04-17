Gülistan Doku soruşturması: Adliye önünde arbede yaşandı

Bir dönem kamuoyunda çok konuşulan ve yeni gelişmelerle tekrar gündeme gelen Gülistan Doku soruşturması devam ederken, adliye önünde de sıcak dakikalar kaydedildi.

Tunceli Adliyesi önünde, sorgusu devam eden şüphelilerin yakınları ile Doku Ailesi arasında arbede yaşandı.

DOKU AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay, polisin müdahalesi ile daha fazla büyümeden sona erdi.

Doku Ailesi, taraflardan şikayetçi oldu.

GÜLİSTAN’IN ABLASI: ARTIK DAYANAMIYORUZ

Gülistan'ın ablası Aygül Doku, kavga sonrası yaptığı açıklamada, “Kız kardeşimi, bütün aile üyelerimi tahrik etti. ‘Siz kimsiniz, bizim sayımız çok’ dedi. Sayın savcımızdan bir an önce Tuncay Sonel’in yakalanmasını ve bu olayın çözülmesini istiyoruz. Bir kızımızı kaybettik. Aile bireylerimizden başka birini kaybetmeye tahammülümüz yok. Savaş’ın kardeşi, kız kardeşimi tenhada sıkıştırıp, ‘Sen beni tanımıyor musun?’ diyor. Bu kadar cüretkarlık, bu cesaret nereden geliyor bunlara? Biz yaralı bir aileyiz. Biz neden bunları yapmıyoruz. Biz saldırmayı bilmiyor muyuz? Biz artık dayanamıyoruz. Artık bir çözümün bulunması lazım.” dedi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIMIŞTI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E., G.E., S.G., S.Ö. bugün adliyeye sevk edilmiş, G.E. ve E.E. tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin adliyede, 9 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.