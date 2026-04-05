Kabine toplanıyor: Ana gündem ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş olacak

Siyasetin gündemi yoğun...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplanacak.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

ANA GÜNDEM ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ

Toplantının ana gündemi ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaş olacak.

Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde sürdürdüğü lider diplomasisi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgesel temaslarının yansımaları değerlendirilecek.

SAVAŞIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin enerji arzı ve dış ticaret üzerindeki etkileri toplantının kritik başlıkları arasında yer alacak.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra enerji tedarikinde oluşabilecek kısıtların Türkiye ekonomisine olası yansımaları da masadaki önemli konular arasında yer alıyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı görüşmelerinde ele alınması bekleniyor.

Bu kapsamda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son diplomatik temasların detaylandırılacağı aktarılıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM

Kabine’nin iç güvenlik başlıkları arasında 'Terörsüz Türkiye' süreci de yer alacak.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin saha gözlem raporlarının toplantıda istişare edilmesi ve sürece ilişkin mevcut durumun değerlendirilmesi öngörülüyor.