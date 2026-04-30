Gülistan Doku soruşturması: Anne ve babadan DNA alınacak

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor...

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de dahil olduğu 12 kişi tutuklandı.

Gülistan Doku'nun cansız bedeninin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ederken bugün, yeni bir gelişme daha yaşandı.

ANNE VE BABASINDAN DNA ALINACAK

Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku ile babası Halit Doku’dan, soruşturma kapsamından DNA örneğinin alınması için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na getirildiği bildirildi.

12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında eski Vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş'ın babası Celal Altaş'ın da bulunduğu 12 kişi "kasten öldürme" ve "delilleri karartma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

ABD'nin Virginia eyaletinde olduğu saptanan Umut Altaş hakkında ise geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı'nın talebiyle kırmızı bülten çıkarıldı.

ŞÜPHELİNİN CİNAYET İTİRAFI DOSYADA

Firari Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş da daha önce Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşmede kardeşinin kendisine, "Türkay bana 'Kız hamile kaldı, aldırmak istemedi, ben de kafasına sıktım' dedi." şeklinde itirafta bulunduğunu iddia etmişti.

Yeni ortaya çıkan yazışmalar, "infaz" iddiasıyla ilgili yeni delil olarak soruşturma dosyasına girdi.