Hakimlik ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 25 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı hakim ve savcılık sınav sorularının sızdırılmasına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlattı.

18 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda, sınav sorularını alarak hakim ve savcı olan ve daha önce meslekten ihraç edilen 20 kişi ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 kişi hakkında, Ankara merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



