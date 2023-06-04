Hakkari'de bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu Güvenlik güçleri bir PKK'li teröriste ikna ederek teslim olmasını sağladı.

AA

Hakkari Valiliği, bir PKK'lı teröristin, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, yapılan işlemler şöyle aktarıldı:

Terör örgütü PKK/KCK mensubu bir erkek şahsın yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'ye teslim olması sağlanmış, ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır.

"PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor"

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.