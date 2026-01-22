Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 860 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürüyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya'dan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlediği bildirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, 860 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

"860 KİLOGRAM UYUŞTURCU MADDE ELE GEÇİRDİK"

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hakkari’de Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; 860 kg uyuşturucu madde ele geçirdik. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalara istinaden, "Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti" suçunun ortaya çıkarılması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi maksadıyla, Yüksekova kırsalında; 771 kg skunk, 10.5 kg eroin, 78.5 kg metamfetamin olmak üzere toplam 860 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

"BU SAVAŞI İNSANLIK ADINA YÜRÜTÜYORUZ"

Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir “iç güvenlik meselesi” değildir; bu mücadele, “küresel bir güvenlik” mücadelesidir.



Daha önce de ifade ettim. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk: O hedef; ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir.



Emeği geçenleri tebrik ederim.