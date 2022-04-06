İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapan Ekrem İmamoğlu yönetimine tepkiler gecikmedi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) uzun zamandır ulaşıma getirmek istediği zam teklifi kabul edildi.

Bugünkü Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi oy birliği ile yürürlüğe girdi.

Ancak İmamoğlu'nun art arda getirdiği zamlar CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de bile sert karşılık buldu.

Zam kararının verildiği saatlerde Medya Mahallesi programında yayında olan Ayşenur Arslan, bu kararı konuğu gazeteci Faruk Eren ile değerlendirdi.

"CİDDİ BİR ZAM"

Arslan, zam kararını "Çok ciddi bir zam..." olarak duyurup "Acaba zam yerine başka bir yerden kaynak bulamazlar mıydı?" diyerek sordu.

"BEDAVA YAPACAKLARI YERDE..."

Eren de "Bence sosyal demokrat olma iddiasında olan bir belediyenin toplu ulaşımı neredeyse bedava yapması gerekirken bu kadar ağır bir zam bence korkunç. Yüzde 40 zam gerçekten çok ağır.

"BİZE ZAM YAPTIRMIYORLAR DİYE BİR AÇIKLAMA OLUR MU"

İBB yöneticileri için talihsiz bir karar olmuş. Bize zam yaptırmıyorlar diye bir şey olabilir mi. İktidar da alın size o zaman zam dedi " ifadelerini kullandı.

Halk TV'de İBB'ye zam tepkisi ViDEO

