'Hançerlendim' diyen Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt 2024 Yerel Seçimleri'nde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hançerlendim' ifadesi soruldu..

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ensonhaber.com

Türkiye, seçim dönemini geride bıraktı..

Belediyeleri kazanan isimler mazbatalarını alırken, CHP sandıktan birinci parti çıktı.

Kurultayda Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği değişimcilere karşı kaybederek CHP Genel Başkanlığı'nı bırakan Kemal Kılıçdaroğlu ise içindeki döktü.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında "Hançerlendim" demesi okları Ekrem İmamoğlu'na çevirdi.

Seçimden sonra ilk kez canlı yayına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.

"Muhatap alacağım bir tarif değil"

Işık'ın "Kemal Bey sürekli hançerlendiğini söylüyor bunu size söylediğine dair bir his var mı içinizde?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

Benim muhatap alacağım bir tarif değil, hayatımda hiç öyle bir insan olmadım.

Özgür Özel ve Mansur Yavaş sorusu

Candaş Tolga Işık, İmamoğlu'na kamuoyu tarafından merak edilen Mansur Yavaş ve Özgür Özel ile ilgili soruları da yöneltti.

İmamoğlu ise şu yanıtları verdi:

"Mansur Yavaş'la aramda hizmet rekabeti var"

* Işık: "Mansur Yavaş’la aranızda bir rekabet var mı?"

* İmamoğlu: "Bizim aramızda çekişme olmaz, hizmet rekabeti olur. Aramızda dostluk, muhabbet olur. Memleket meselesinin konuşulduğu yerde kavga değil müzakare, çatışma değil uzlaşma olur. İkimizin de fıtratında böyle bir şey yok. 2 gün önce aradım konuştum. Çok değerli bir daire başkanı vefat etmişti, başsağlığı diledim. Ankara'ya gittiğimde uğrarım mutlaka, uğrayamazsam ararım. Diğer başkanlarımızla da aramız çok iyidir."

"Genel Başkanımız bizim Genel Başkanımızdır"

* Işık: "CHP’yi aslında Ekrem İmamoğlu yönetiyor deniliyordu. Siz bu eş genel başkanlık söylemlerine kızıyor musunuz?"

* İmamoğlu: "Kızıyorum denmez, üstümüze alınmadığımız için gülüyoruz. Genel Başkanımız bizim Genel Başkanımızdır. Ben hayatta en çok kurumsallığa değer veririm, bu ailedeki kurumsallıktan başlar işle devam eder. Biz biraz kalabalık bir aileyiz o kurumsallık bizim için bambaşka bir yerdir herkesin yeri var ona saygı duyarsınız. Ben babamla 35 yıldır ortağım."