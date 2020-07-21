Hatay Amanoslar kırsalında 1 terörist öldürüldü

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında çıkan çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlar kararlılık ve başarı ile devam ediyor..

İç güvenlik operasyonları kapsamında Hatay-Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerince operasyon gerçekleştirildi.

1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; operasyonda çıkan çatışma sonucu 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.