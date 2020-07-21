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- Hatay Amanoslar kırsalında 1 terörist öldürüldü
Hatay Amanoslar kırsalında 1 terörist öldürüldü
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında çıkan çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
- DHA
- 21.07.2020 - 17:14
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlar kararlılık ve başarı ile devam ediyor..
İç güvenlik operasyonları kapsamında Hatay-Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerince operasyon gerçekleştirildi.
1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; operasyonda çıkan çatışma sonucu 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.