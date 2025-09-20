Hatay'da kızını canlı yayında oynatan baba gözaltına alındı

Bugün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri infial yarattı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir baba TikTok'tan canlı yayın açıp kızını oynattı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepkilere neden olurken, yetkililer harekete geçti.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kızını canlı yayında oynatan babanın gözaltına alındığı bildirildi.

Çocuğun ise yapılan sağlık kontrolleri sonrası devlet korumasına alındığı açıklandı.

"EKİPLER İVEDİLİKLE HAREKETE GEÇMİŞTİR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilidi:

Bugün bazı bası yayın organlarında "Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi!" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.



Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekipleri ivedilikle harekete geçmiştir.

"ÇOCUĞUMUZ SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN DEVLET KORUMASINA ALINDI"