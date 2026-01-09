Hava yolu şirketleri, İran'a olan uçuşlarını iptal etti

- Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus, İran'daki karışıklıklar nedeniyle uçuşlarını geçici olarak durdurdu.
İran yangın yeri...
Süreç bu şekilde devam ederken, hava yolu şirketlerinden dikkat çeken bir karar geldi.
UÇUŞLAR İPTAL. EDİLDİ
İran'da meydana gelen karışıklıklar nedeniyle Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus, ülkeye olan uçuşları geçici olarak durdurdu.
Türk Hava Yolları, 9-10 Ocak'ta 17 uçuşunu iptal etti.
Uçuşlar Tahran, Tebriz ve Meşhed'e yapılacaktı.
TEK TEK AÇIKLANDI
AJet, 9-10 Ocak tarihlerinde Tahran'a yapılması planlanan 6 seferi iptal etti.
Pegasus da bugün yapılacak uçuşları iptal ettiğini açıkladı.