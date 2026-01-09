Abone ol: Google News

Hava yolu şirketleri, İran'a olan uçuşlarını iptal etti

İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus uçuşlarını durdurdu.

Yayınlama Tarihi: 09.01.2026 15:09
  • Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus, İran'daki karışıklıklar nedeniyle uçuşlarını geçici olarak durdurdu.
  • Türk Hava Yolları, 9-10 Ocak'ta Tahran, Tebriz ve Meşhed'e yapacağı 17 uçuşu iptal etti.
  • AJet 6, Pegasus da bugünkü uçuşlarını iptal etti.

İran yangın yeri...

Süreç bu şekilde devam ederken, hava yolu şirketlerinden dikkat çeken bir karar geldi.

UÇUŞLAR İPTAL. EDİLDİ

İran'da meydana gelen karışıklıklar nedeniyle Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus, ülkeye olan uçuşları geçici olarak durdurdu.

Türk Hava Yolları, 9-10 Ocak'ta 17 uçuşunu iptal etti.

Uçuşlar Tahran, Tebriz ve Meşhed'e yapılacaktı.

TEK TEK AÇIKLANDI

AJet, 9-10 Ocak tarihlerinde Tahran'a yapılması planlanan 6 seferi iptal etti.

Pegasus da bugün yapılacak uçuşları iptal ettiğini açıkladı.

